Роспотребнадзор разрешил купание на территории еще одного пляжа в Перми Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Роспотребнадзор разрешил купание еще на одном пляже в Перми. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 26 июня выдали санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях для пляжа «Верде», принадлежащего ООО «ЛЮКССТРОЙ».

Использование водоемов для купания, отдыха и занятий спортом допускается только при наличии такого заключения. Документ подтверждает соответствие водного объекта санитарным правилам и его безопасность для здоровья населения.

Контроль состояния водоемов ведется на постоянной основе. Специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае проводят лабораторный мониторинг качества воды и песка в прибрежной полосе ежемесячно с мая по август.

На сегодняшний день на территории Пермского края официально определено 23 места, предназначенных для отдыха и купания.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выдало санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях для ООО «Санаторий Демидково». Это означает, что территория прошла проверку и признана безопасной для купания и отдыха.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.