Роспотребнадзор назвал самый чистый пляж в Пермском крае Санаторий «Демидково» первым в регионе получил разрешение на купание Поделиться Твитнуть

Галина Ворошилова

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выдало санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в рекреационных целях для ООО «Санаторий Демидково». Это означает, что территория прошла проверку и признана безопасной для купания и отдыха. На сегодняшний день положительное заключение в регионе выдано только пляжу на территории санатория.

В регионе определены для проверки 23 места, пригодных для пляжного отдыха. Важно помнить: купаться и заниматься водными видами спорта можно только там, где есть соответствующее заключение Роспотребнадзора, подтверждающее соответствие воды и прибрежной зоны санитарным нормам.

С мая по август специалисты Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» ежемесячно проводят лабораторные исследования качества воды и песка на пляжах.

Рекомендации для безопасного отдыха:

— Выбирайте официальные пляжи. Купайтесь только в специально отведенных и разрешенных местах.

— Берегите здоровье полости рта. Старайтесь не заглатывать воду при купании — это основной путь передачи многих инфекций.

— Пейте только безопасную воду. Запаситесь бутилированной питьевой водой. Категорически запрещено пить воду из водоема, а также использовать ее для мытья овощей, фруктов, посуды или полоскания рта.

— Следите за питанием. Покупайте продукты только в установленных местах торговли, обращая внимание на сроки годности и условия хранения.

— Защищайтесь от насекомых. Клещи, комары и мухи могут быть переносчиками болезней, поэтому используйте репелленты.





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