В Пермском крае сплавляются по рекам в сложных условиях 163 туриста Всего на сплавах сейчас более тысячи человек Поделиться Твитнуть

Юлия Сырова

В зоне половодья на р. Чусовой в Пермском крае по состоянию на вечер 3 июля находилось 163 человека в составе десяти организованных групп. Всего же на сплавах на эту дату находилось 1112 туристов в 72 зарегистрированных группах, об этом по запросу «Нового компаньона» сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Кроме Чусовой, наиболее востребованными стали маршруты по Вишере и Усть-Койве. Сигналов бедствия из-за неблагоприятных погодных условий никто из туристов не подавал.

Напомним, 2 июля в Свердловской области на сплаве произошёл инцидент с туристами из Перми, один человек был травмирован. В МЧС России по Свердловской области призвали отказаться от сплавов из-за аномальных ливней, вызвавших резкий подъём воды в реках региона.

Пермские спасатели к отмене сплавов пока не призывают, но просят туристов сохранять осторожность, обязательно регистрировать поездки и маршруты следования. О возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно сообщать по тел. 112.

Ранее «Новый компаньон» писал, что уровень Чусовой у с. Кын (Лысьвенский округ) превысил 410 см, вода подтопила семь домохозяйств. По данным местной администрации, на месте работает бригада территориального управления и оперативная бригада спасателей. Подготовлено пять лодок для возможной эвакуации имущества. Угрозы жизни и здоровью людей не зафиксировано, но отмечен ущерб сельскохозяйственным посадкам. Однако, кк сообщили местные власти, пик паводка пройден.

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