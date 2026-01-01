Село Кын в Пермском крае подтопило после сильных ливней Уровень воды в Чусовой поднялся почти на 3 метра Поделиться Твитнуть

фото предоставлено газетой "Искра"

Волна очень мощного дождевого паводка по р. Чусовой сместилась с верхнего течения в Свердловской области до с. Кын (Пермский край), сообщает ГИС-центр ПГНИУ. В результате вода подошла к нескольким домохозяйствам.

По данным местных властей, уровень воды в Чусовой к утру 2 июля поднялся до 410 см. Это на 280 см выше, чем два дня назад. Критической отметкой, когда создается угроза жилым объектам, считается 570 см.

Однако, по данным местных властей, паводок уже создал угрозу подтопления семи домов. При этом, по данным местных жителей, сохраняется риск дальнейшего поднятия воды.

фото предоставлено газетой "Искра"

Таким образом, прогноз ГИС-центра ПГНИУ о смещении паводка из Свердловской области в Пермский край, полностью оправдался. В результате поднятия воды в Чусовой и ряде других рек Прикамья ожидается сильный рост притока воды в Камское водохранилище.

Напомним, пермские метеорологи признали ливень, прошедший в столице региона 30 июня, одним из сильнейших в XXI веке: за два с половиной часа выпало 51,3 мм осадков, или около 60% месячной нормы.

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