В Пермском крае отменили режим ракетной опасности Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Пермском крае отменили режим ракетной опасности. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности в своих социальных сетях.

Ранее, в 13:00 по местному времени, в регионе был объявлен режим ракетной угрозы, введён режим «Ковёр» в радиусе 100 км, а в аэропорту Большое Савино были задержаны все рейсы.

В настоящее время все ограничения сняты.

Напомним, режим ракетной опасности в Прикамье вводился и 22 июня. А 20 июня минобороны отчиталось о сбитии украинского БПЛА над Пермским краем.

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