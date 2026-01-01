Над Пермским краем 20 июня сбили украинский БПЛА Беспилотник перехватили российские силы ПВО Поделиться Твитнуть

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В субботу, 20 июня, с 7:00 до 14:00 по московскому времени российские силы ПВО успешно перехватили и уничтожили 57 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России, сообщило Министерство обороны РФ. Согласно предоставленным данным, украинские дроны были сбиты над Пермским краем и ещё 11 регионами.

БПЛА также уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Тюменской областями, а также над Московским регионом, Крымом и Татарстаном.

В Тюменской области была отражена атака на нефтеперерабатывающий завод. Власти региона заявили, что пострадавших нет.

За ночь на 20 июня, по информации оборонного ведомства, над Россией были сбиты ещё 187 беспилотных аппаратов.

Напомним, 20 июня в 9:15 в Пермском крае был введён режим беспилотной опасности, а затем режим «Ковёр», сначала в радиусе 100 км, потом 150 км. Экстренные службы в Прикамье приводились в режим готовности, в Перми выли сирены. В аэропорту Большое Савино были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Отбой тревоги прозвучал только около трёх часов дня.

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