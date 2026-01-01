В Прикамье отменён режим беспилотной опасности Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отмене режима беспилотной опасности.

Напомним, он был введён 20 июня в 09:15.

Экстренные службы в Прикамье приводились в режим готовности, в Перми выли сирены.

В Пермском крае также отменён режим «Ковёр». В аэропорту Большое Савино сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

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