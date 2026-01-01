В Перми отменили режим ракетной опасности Поделиться Твитнуть

фото: МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС»

В Пермском крае отменили режим ракетной опасности. Соответствующую информацию опубликовало в своих соцсетях министерство территориальной безопасности.

Ракетную опасность объявили в регионе в 14:40 по местному времени. В связи с этим авиакомпании стали корректировать расписание вылетов и прилётов. В том числе это коснулось и аэропорта Большое Савино. Преимущественно изменения затронули рейсы в Москву и из Москвы.

Подробнее об отменах и задержках рейсов можно прочитать по ссылке.

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