В Перми отменили режим ракетной опасности
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В Пермском крае отменили режим ракетной опасности. Соответствующую информацию опубликовало в своих соцсетях министерство территориальной безопасности.
Ракетную опасность объявили в регионе в 14:40 по местному времени. В связи с этим авиакомпании стали корректировать расписание вылетов и прилётов. В том числе это коснулось и аэропорта Большое Савино. Преимущественно изменения затронули рейсы в Москву и из Москвы.
Подробнее об отменах и задержках рейсов можно прочитать по ссылке.
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