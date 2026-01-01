Из Перми вновь отменяют авиарейсы в Москву Некоторые рейсы задерживаются Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейс СУ 1768 из Перми в московский аэропорт Шереметьево. Вылет планировался в 17:20 по пермскому времени. Информация об этом появилась в онлайн-табло аэропорта Большое Савино.

Кроме этого, стало известно о задержках двух рейсов в Москву — FV 6507 (вылет в 19:25 вместо 17:35) и FV 6295 (вылет в 17:10 вместо 15:10). Отмены и задержки рейсов связаны с введением режима ракетной опасности как на территории Пермского края, так и на территории Московской области.

Также стало известно о переносе вылета рейса ЮТ 205 в Сургут — пока рейс сдвинут на 17:25.

Ранее "Новый компаньон" сообщал об отмене утренних рейсов в столицу по причине массовой атаки БПЛА.





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