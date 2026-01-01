Из Перми отменяют и откладывают авиарейсы в Москву 22 июня Это связано с массовой атакой беспилотников на столицу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 22 июня, в аэропорту Большое Савино фиксируются задержки и отмены рейсов в Москву. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта.

Так, отменён рейс FV 6592 авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в 07:55 в московский аэропорт Шереметьево. Кроме этого, также в Шереметьево не вылетит рейс СУ 1201 «Аэрофлота» в 13:30.

Помимо них, авиакомпания "Победа" откладывает вылет рейса ДР 5514 до 12:30 вместо изначально планируемых 06:35.

Это связано с массовой атакой беспилотников в Москве. За утро сбито более 50 БПЛА, столичные аэропорты работают с ограничениями.

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