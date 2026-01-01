Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Реорганизация руководства в Пермском театре кукол произойдёт в ноябре В настоящее время это последний театр в регионе, где художественный руководитель является первым лицом Поделиться Твитнуть

Пермский театр кукол

Константин Долгановский

В Пермском театре кукол в нынешнем году будет внедрена директорская модель управления. По информации «Нового компаньона», это произойдёт в ноябре, когда истечёт срок контракта художественного руководителя Дмитрия Вихрецкого: продлять контракт будут в форме трёхстороннего договора между директором учреждения Татьяной Лузиной, худруком Вихрецким и учредителем — департаментом культуры администрации Перми.

Как пояснили «Новому компаньону» в городском департаменте культуры,

«по примеру федеральных учреждений в театрах будут разделены функции художественного руководителя и административно-хозяйственного управления. Такую структуру управления, к примеру, имеет Государственный академический Большой театр России. Соответствующие изменения театры закрепляют в своих уставах. Художественные руководители сохраняют все управленческие функции в части репертуарной политики и руководства труппой. За директором закреплено обеспечение деятельности театра. Это позволит централизованно координировать ресурсы и административные процессы, создавая условия для эффективного управления учреждением».

Управленческие изменения в театрах, как сообщает департамент, происходят «исходя из сроков завершения трудовых контрактов, чтобы обеспечить плавный, бесшовный переход».

Трёхсторонние договоры и соответствующие изменения в театральных уставах внедряются во все театры, в том числе в театр «Балет Евгения Панфилова», где и до этого первым управленческим лицом был директор — Марина Несенчук.

Именно такой договор, который «спустили» в театр «У Моста», стал поводом для эмоционального высказывания в соцсетях «умостовского» худрука Сергея Федотова, на которое 16 июня обратил внимание «Новый компаньон», после чего началось его активное обсуждение в СМИ.

После перехода «У Моста» на директорскую модель управления Пермский театр кукол останется единственным в регионе, где первым лицом с правом подписи финансовых документов является худрук. Но ненадолго. В течение 2026 года новая управленческая структура начнёт действовать во всех театрах региона.

Дмитрий Вихрецкий

Пермский театр кукол

По нашей информации, руководство Театра кукол к изменениям вполне готово и относится к ним с пониманием.

Собеседник в Пермском отделении Союза театральных деятелей РФ пояснил, что, по мнению театральных профессионалов, реорганизация управления происходит для того, чтобы исключить коррупциогенный фактор: если все договоры с привлечёнными постановщиками будет подписывать не худрук, а директор, у худрука уже не будет возможности действовать в собственных финансовых интересах и в интересах своих близких.

Претензии такого рода вызвали в нынешнем году увольнение художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма. По мнению собеседника, новая модель защищает худруков в случае возникновения подобных конфликтов.

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