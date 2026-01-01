В мэрии Перми прокомментировали изменение структуры управления в театре «У Моста» Чиновники заявили, что проект устава был согласован с худруком театра Сергеем Федотовым Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми «Новому компаньону» прокомментировали изменение структуры управления в муниципальных театрах, включая театр «У Моста», в 2026 году.

По аналогии с федеральными театрами, в них будут разделены функции художественного руководителя и административно-хозяйственного управления. Такая структура уже используется, например, в «Государственном академическом Большом театре России», отметили в ведомстве.

Изменения будут закреплены в уставах театров. Художественные руководители сохранят контроль над репертуарной политикой и руководством труппой, а за директором останется обеспечение деятельности театра. Это позволит лучше координировать ресурсы и административные процессы, повышая эффективность управления. Трудовой договор станет трёхсторонним: его будут подписывать учредитель, директор и художественный руководитель.

Первым театром, который начал работать по новому механизму, стал «Балет Панфилова». Затем, следуя срокам завершения трудовых контрактов, изменения коснулись театра «У Моста». Руководящий состав всех театров был заранее уведомлен о планируемых изменениях в 2025 году. Тогда же было получено предварительное согласие на реформу структуры управления и заключение трёхстороннего трудового договора.

Проект устава театра «У Моста» был отработан с директором театра и согласован с Сергеем Федотовым, подчеркнули чиновники.

Напомним, ранее Сергей Федотов написал в соцсетях ,что не согласен с решением властей и разместил объёмный пост, в котором перечислил все свои достижения.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.