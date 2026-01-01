Меняется руководство в пермском театре «У Моста» Во главе учреждения вместо худрука встанет директор Поделиться Твитнуть

Пермский театр «У Моста» переходит на директорскую модель управления. По информации «Нового компаньона», вместо художественного руководителя Сергея Федотова учреждение возглавит директор Юлия Аверьянова.

Сергей Федотов с этим решением не согласен. В социальных сетях он разместил объёмный пост, в котором перечисляет все свои достижения:

«Театр «У Моста» я основал в 1988 году! И вот уже 38 лет являюсь художественным руководителем театра. 38 лет я заключаю договор с департаментом как первое лицо, и, в общем, им и являюсь уже 38 лет. Первый в мире мистический театр «У Моста» был создан Сергеем Федотовым в 1988 году и сразу буквально взорвал театральную ситуацию Перми, а затем и России, яркими, мистическими спектаклями. Фантастический «Вий» Н. Гоголя идет уже 35 лет и стал настоящим символом. Именно после этой постановки в 1990 г. театр прозвали мистическим и признали за ним право первооткрывателя потустороннего мира на сцене».

Далее Федотов рассказывает о своём творческом методе и напоминает о своих постановках.

Как стало известно «Новому компаньону», учредитель театра — департамент культуры администрации Перми — разработал новый устав театра, в котором первым лицом является директор, с которым подписывает контракт департамент, а директор, в свою очередь, нанимает художественного руководителя.

По этой управленческой схеме работают уже все театры Пермского края. Одним из последних на директорскую модель в апреле нынешнего года перешёл Пермский академический Театр-Театр: вместо художественного руководителя Бориса Мильграма его возглавил генеральный директор Егор Мухин. В Пермском ТЮЗе после ухода на заслуженный отдых худрука Михаила Скоморохова первым лицом стал не новый худрук Константин Яковлев, а директор Артём Агеев. В Пермском театре оперы и балета после отъезда из Перми худрука Теодора Курентзиса «власть» перешла в руки директора: тогда это был Андрей Борисов, а сегодня театр возглавляет Анна Волк. Директор Марина Несенчук управляет театром «Балет Евгения Панфилова», Евгения Серебрякова возглавляет Лысьвенский театр драмы, в Губахе Любовь Фёдорова является в одном лице и директором, и худруком театра «Доминанта», Коми-Пермяцким драматическим театром много лет руководит директор, бывший артист этого театра Анатолий Четин — один из наиболее заслуженных театральных деятелей Прикамья.

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