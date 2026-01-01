На месте бистро «Культ» в Перми открывается новый бар Первый день работы «Лютиков» — 19 июня Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал in vino papulos

Бар «Лютики» на месте популярного джазового бистро «Культ» на Сибирской откроется в эту пятницу, 19 июня. Как сообщает телеграм-канал in vino papulos, в тот же день обещана первая вечеринка.

Основатель заведения — ресторатор Илья Заковырин (рюмочная «Парадная», мясной ресторан The Hound, пивной паб Old Moose). Обещан «демократичный стритфуд, винил, кассетные проигрыватели и кальян». По будням — фанк на виниле, по выходным — вечеринки.

Над интерьером работала команда Kochenevskikh Bureau.

В меню: картофель фри, начос, тартары, бургеры, хот-доги, бутерброды, салаты, шницели, паста и рёбра; авторские и классические коктейли, настойки на водке, текиле и джине, крепкие напитки, вино и пиво, а также лимонады.

Бистро Бориса Кулинского «Культ» закрылось 17 мая.

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