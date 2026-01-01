Пермские визит-центры «Егошиха» и «Горки» посетили более 10 тысяч человек Оба находятся в речной долине и начали работать в этом году Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

С момента своего открытия новые эколого-просветительские площадки на территории долины реки Егошихи стали популярными местами отдыха и образования для жителей и гостей города. За время работы, начавшейся в феврале и мае текущего года, визит-центры приняли более десяти тысяч человек. На их базе уже состоялось свыше трёхсот различных мероприятий, включая лекции, экскурсии с биологами и семейные экологические игры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Интерес к центрам проявляют не только жители Пермского края, но и туристы со всей России — от Владивостока до Санкт-Петербурга, а также иностранные гости из Китая, Туркменистана, Перу и Гаити. Особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением: образовательные программы посетили более полутора тысяч школьников и дошкольников. Кроме того, площадки принимали делегации федерального уровня, среди которых участники «Школы мэров» из 60 городов и гости IV Всероссийского урбанистического форума.

Первый в регионе визит-центр «Егошиха», открывшийся 10 февраля, посвящён истории места основания Перми, геологическому строению речных долин и пермскому периоду. Второй визит-центр «Горки» начал работу 28 мая. Он ориентирован на знакомство с миром экологии. В его залах посетители могут изучить деятельность промышленного эколога, биоэколога, специалиста по туризму и ландшафтного дизайнера. Только один этот центр за короткий срок посетили уже более тысячи человек.

На предстоящей неделе визит-центры готовят насыщенную афишу событий для всех возрастов. Так, в центре «Егошиха» 17 июня состоится прогулка с биологом, где расскажут о мировой известности Перми благодаря медистым песчаникам. На следующий день здесь же пройдёт мастер-класс по созданию бумажных насекомых, а 19 июня будет организована прогулка по экотропе для участников проекта «Активное долголетие». Семейная экоигротека запланирована на 20 июня.

Визит-центр «Горки» 14 июня приглашает на творческий мастер-класс по зоологическому рисунку, где можно будет изучить строение птичьего пера. На следующий день здесь пройдёт интерактивный практикум, позволяющий взглянуть на долину Егошихи через призму профессий специалиста по экотуризму, ландшафтного дизайнера и экопросветителя. Вечером того же дня специалисты проведут семейную экоигротеку, посвящённую особо охраняемым природным территориям и биоразнообразию страны.

Оба центра работают ежедневно с 10:00 до 19:00, кроме понедельника. Вход для посетителей бесплатный, но для участия в мероприятиях нужна предварительная регистрация на официальном сайте проекта.

Визит-центр «Егошиха» находится по адресу: ул. Разгуляйская, 3в (у входа №2 на тропу), а «Горки» — около Средней дамбы (вход №8, парк «Городские горки»).

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