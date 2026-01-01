В Перми открылся второй визит-центр Он находится в долине реки Егошихи около Средней дамбы Поделиться Твитнуть

В ландшафтном парке «Городские горки» начал свою работу новый визит-центр, ставший уже второй подобной точкой притяжения в столице Прикамья. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

По его словам, новое пространство создано для того, чтобы жители и туристы могли с пользой и интересом провести досуг, погрузившись в мир природы.

Главная задача центра — знакомство посетителей с миром экологических профессий. Здесь можно узнать о людях, которые занимаются озеленением города, охраной окружающей среды, а также развивают направления экотуризма и просвещения. Для гостей, и в первую очередь для детей, уже стартовала программа мастер-классов, а в планах — проведение экскурсий и семейных мероприятий.

Важной частью открытия стала экологическая акция «Дерево — городу». Благодаря инициативе на территории визит-центра появилось 30 новых деревьев и более 300 кустарников.

Этот объект является частью реализации масштабного проекта «Зелёное кольцо», нацеленного на комплексное благоустройство долин малых рек.

Напомним, в феврале этого года в Перми был открыт первый визит-центр «Егошиха», который находится в ландшафтном парке «Разгуляй». Посетители могут изучить историю и природу региона, а также отправиться на прогулку по маршрутам «Зелёного кольца».

