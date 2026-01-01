Визит-центр «Егошиха» в Перми посетили уже полторы тысячи человек Он открылся в феврале недалеко от Северной дамбы Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Дмитрия Махонина

Новый визит-центр «Егошиха» в Перми открылся 10 февраля и уже принял 1583 посетителя, об этом сообщили городские власти. За время работы здесь прошло более 100 мероприятий, включая интерактивные занятия, мастер-классы, лекции, беседы с биологом и игры экологической тематики.

Визит-центр был построен в рамках проекта «Зеленое кольцо». Его экспозиции включают три основных раздела: «Малые реки наполнены жизнью», «Открытие Мурчисона вписало Пермь в историю» и «Первоград древнее, чем кажется». Интерактивные модули рассказывают об истории Егошихи как месте основания Перми, об особенностях речных долин и пермском геологическом периоде. В экспозиции также освещаются экосистемные функции долин малых рек и разнообразие их обитателей. Посетители могут ознакомиться с интерактивной выставкой «Егошиха», экспозицией «Птицы Егошихи и их гнезда» и фотовыставкой «Ландшафтные парки Егошихи». В визит-центре также представлена экологическая литература и организованы экоигры.

Центр находится по адресу: вход №2 в Парк «Разгуляй», ул. 2-я Разгуляйская (Северная дамба). Посещение бесплатное.

