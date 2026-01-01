Прощание с Зинаидой Белых пройдёт в Перми 13 июня Поделиться Твитнуть

фото Сергея Петровых

Администрация Перми

Прощание с Зинаидой Белых состоится в Перми 13 июня, написал её сын Никита Белых ВКонтакте. Церемония начнётся в 10:00 в КДЦ по ул. Куйбышева, 14. Отпевание состоится в Храме Рождества Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 48) в 11:30.

Напомним, о кончине Зинаиды Белых на 85 году жизни стало известно 10 июня. Она была кандидатом химических наук, на протяжении долгих лет руководила химическим факультетом Пермского государственного университета и лицеем при ПГУ. Имела статус почётного гражданина Перми, заслуженного работника высшей школы РФ. Зинаида Дмитриевна также была легендой пермского баскетбола и первой среди пермских спортсменок, удостоенной звания мастера спорта СССР по баскетболу.

Её сыновья — экс-губернатор Кировской области Никита Белых и председатель КСП Пермского края, экс-прокурор Прикамья Александр Белых.

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