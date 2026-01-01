Пермские баскетболисты выразили соболезнования в связи со смертью Зинаиды Белых Она была первым пермским мастером спорта СССР по баскетболу Поделиться Твитнуть

Фото: БК "Парма"

В баскетбольном клубе «Бетсити Парма» выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Зинаиды Белых, которая скончалась на 85 году жизни.

Как отметили в пресс-службе баскетбольного клуба, она была легендой пермского баскетбола и первой среди пермских спортсменок, удостоенной звания мастера спорта СССР по баскетболу.

Зинаида Дмитриевна была одним из лидеров легендарного пермского «Динамо» 1960-х годов. В составе команды дважды становилась победительницей первенства спортивного общества «Динамо» РСФСР, неоднократно признавалась самым результативным игроком соревнований российского уровня и навсегда вписала своё имя в историю пермского спорта.

Напомним, о кончине Зинаиды Белых стало известно 10 июня. Она была кандидатом химических наук, на протяжении долгих лет руководила химическим факультетом Пермского государственного университета и лицеем при ПГУ. Имела статус почётного гражданина Перми, заслуженного работника высшей школы РФ. Её сыновья - экс-губернатор Кировской области Никита Белых и председатель КСП Пермского края, экс-прокурор Прикамья Александр Белых.

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