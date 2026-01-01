В Пермском крае на 85-м году жизни скончалась Зинаида Белых Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае на 85-м году жизни скончалась Зинаида Белых, один из наиболее известных работников сферы образования региона.

Зинаида Белых родилась 19 июня 1941 года в Свердловске.

Основную часть жизни она посвятила науке и педагогической деятельности. До 1994 года она занимала пост декана химического факультета Пермского государственного университета. В 1994 году она возглавила пермский лицей № 2 при классическом университете. На посту директора этого учебного заведения она проработала 24 года.

За свой вклад в развитие науки и образования Зинаида Белых была удостоена ряда государственных и региональных наград. Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, серебряным знаком «Герб Пермского края» и медалью «За вклад в образование». Также ей были присвоены почетные звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Отличник народного просвещения» и «Почетный гражданин города Перми».

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