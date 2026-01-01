Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми впервые пройдёт Театральный уикенд Театральный поезд привезёт в город спектакли театров Урала для детей и взрослых Поделиться Твитнуть

Фото: Союз театральных деятелей РФ

Уикенд 19 — 21 июня пройдёт в Перми под знаком театрального искусства. В честь 150-летия Союза театральных деятелей России (СТД РФ) и при поддержке Министерства культуры Пермского края события в этой сфере пройдут на разных площадках: на эспланаде состоится фестиваль уличных театров «Флюгер», компания НМХТ проводит 100-часовой фестиваль-марафон «Пермский театральный», в ТЮЗе состоится «Театральная бессонница».

Одним из главных пунктов программы уикенда будет прибытие Театрального поезда. «Новый компаньон» уже рассказывал об этом проекте СТД РФ, сейчас стали известны подробности пребывания поезда в Перми.

Для пермского зрителя эта программа станет небольшой антологией театральной жизни Урала: будут показаны пять спектаклей из трёх городов — Каменска-Уральского, Челябинска и Екатеринбурга.

Екатеринбургский театр кукол представит в Перми спектакль «Раз краска, два краска» (0+, от 3 лет), устроенный как творческая лаборатория: маленький зритель наблюдает, как из цвета и движения рождаются образы, и сам включается в игру воображения. Спектакли пройдут в Пермском театре кукол 21 июня в 11:00 и 16:00.

Челябинский государственный театр кукол имени Валерия Вольховского покажет сказку «Аистёнок и Пугало» (6 +). Аистёнок с подбитым крылом по законам стаи должен погибнуть. Его спасает Пугало Страшко, помогает пережить зиму и становится настоящим другом. Весной, когда возвращается стая, перед Аистёнком встает выбор: улететь со всеми или остаться рядом с тем, кто не оставил его в беде.

Спектакль можно увидеть в гимназии № 11 имени Сергея Дягилева 21 июня в 11:00 и 13:30.

Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии покажет в Перми легендарную «Тётку Чарли» (12 +) — музыкальную комедию-фарс по пьесе Брэндона Томаса. Двое студентов хотят объясниться в любви, но правила приличия требуют присутствия взрослой родственницы. Богатая тетушка Чарли из Бразилии должна спасти ситуацию, но она не приезжает. Тогда одному из друзей приходится самому сыграть эту роль — и дальше действие начинает развиваться по законам фарса: переодевания, недоразумения, быстрый темп и комический хаос.

Свердловская музкомедия — театр с почти вековой историей и академическим статусом. Для уральской сцены он давно стал одной из ключевых институций музыкального театра.

Представление состоится во Дворце молодёжи 21 июня в 19:00.

Каменск-Уральский театр «Драма Номер Три» привезет спектакль «Бибинур» (16 +) по пьесе Романа Козырчикова. На сцене почти ничего нет: актриса, стул на колёсиках и история женщины, которая рассказывает о себе с юмором; но постепенно за этим юмором проступают усталость, одиночество и попытка удержаться на плаву. Имя Бибинур переводится как «лучезарная». Героиня действительно старается быть такой — улыбается, шутит, говорит легко. При этом у нее нет постоянного дома, нет стабильной работы, есть утраты, память о матери и ощущение жизни, в которой все время приходится начинать заново.

Театр «Драма Номер Три» ведет историю с 1924 года, когда появился как передвижная труппа. В этом есть любопытная связь с самой идеей «Театрального поезда»: региональный театр снова оказывается в движении, приезжая к зрителю за пределы своего города.

Спектакль можно увидеть 20 июня в 18:00 в Доме актёра.

Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова покажет «Дом Бернарды Альбы» (18 +) Федерико Гарсиа Лорки в постановке молодого режиссёра Дарьи Догадовой. После смерти мужа Бернарда Альба объявляет дочерям восьмилетний траур. В доме запрещены радость, любовь, желание, свобода. Чем жестче становится запрет, тем сильнее нарастает внутреннее сопротивление. В пьесе Лорки семейное пространство превращается в территорию давления, где традиция, власть и страх постепенно доводят героинь до трагедии.

Спектакль вошел в лонг-лист Национальной театральной премии «Золотая Маска» сезона 2022—2023 годов. Увидеть его в Перми можно 20 июня в 18:00 в ДК им. Калинина.

Ещё одно событие в программе Театрального поезда — пермский спектакль, который показывается очень редко. «Кама. Горт. Легенды» (18 +) Пермского театра кукол будет показан во дворике театра 20 июня в 19:00. Это удивительное мистическое действие по мотивам уральских мифов — из тех, что невозможно пропустить.

В программе Театрального поезда не только спектакли. Так, занимательным театрализованным зрелищем станет встреча поезда на вокзале Пермь II в 9:00 20 июня, а в 11:00 на вокзале откроется передвижная выставка, посвящённая истории российского театра. Она будет работать оба дня — 20 и 21 июня. Вход на выставку бесплатный, а билеты на спектакли можно приобрести через сайты театров-участников.

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