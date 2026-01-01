Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В нынешнем году в Перми снова пройдёт 100-часовой фестиваль от компании «НМХТ» Уикенд 20-21 июня будет посвящён театру Поделиться Твитнуть

Фото: Компания "НМХТ"

Театральная компания «НМХТ» снова проведёт в Перми 100-часовой фестиваль-марафон. Впервые такой формат был испробован год назад и посвящался 100-летию Коми-Пермяцкого округа. Нынешний фест посвящён 150-летию Союза театральных деятелей, он получил название «Пермский театральный» и вошёл в программу летнего фестиваля «Город встреч».

С 18:00 17 июня до 22:00 21 июня в течение ста часов на нескольких площадках в Перми будут идти непрерывные театральные события: премьеры, гастрольные спектакли, перформансы, выставки, творческие встречи.

Как и в прошлом году, базой для программы станет мультимедийная инсталляция на площади перед «Кристаллом»: это именно она будет идти непрерывно на протяжении 100 часов. Здесь будут установлены сиденья, и можно будет в режиме нон-стоп смотреть записи выдающихся спектаклей драматического и музыкального театра.

На открытии состоится премьера монооперы «Олонхосут» (16+) на якутском языке — постановки «НМХТ» и Студии новой музыки Московской государственной консерватории. Событие вошло в программу Дягилевского фестиваля. Спектакль пройдёт на подземной парковке молодёжного центра «Кристалл», начало в 23:00.

В программе «Пермского театрального» экспериментальные спектакли; проекты, созданные в сотрудничестве с AI‑художниками; танцевальная выставка молодых российских хореографов в Музее современного искусства ПЕРММ; полнокупольное шоу из Санкт‑Петербурга в Пермском планетарии.

Завершится фестиваль Театральными выходными по открытым небом на площади перед МЦ «Кристалл», а также на территориях «Завода Шпагина» и Перми II.

В ночь на 21 июня пройдёт рейв в трамвае на языках народов России (16+) — один из «фирменных» проектов «НМХТ».

Особое событие Театральных выходных — встреча Театрального поезда, который прибудет в Пермь 20 июня в 9:00. Поезд привезёт спектакли для детей и взрослых из театров Каменска-Уральского, Челябинска и Екатеринбурга. Показы пройдут на пяти площадках в Перми.

В этот же день, 20 июня, в Пермском ТЮЗе состоится «Театральная бессонница» (12+). События в театре пройдут с 19:00 до полуночи, в программе: театрализованное шоу на основной сцене театра, эскизы будущих спектаклей, концерты и выставки. Среди прочего состоится презентация новой музыкальной сказки «Где твое сердце, или Пока не зацветёт плакун-трава» (6+).

И это ещё не всё.

В этот же уикенд (оба дня) с 14:00 до 23:00 на площади у Театра-Театра состоится фестиваль уличных театров «Флюгер» (0+). В нём примут участие коллективы из Перми, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и Альметьевска.

Подробные анонсы и расписание всех событий будут опубликованы в «Афише» «Нового компаньона» 15 и 19 июня.

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