Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Театральный поезд» прибудет в Пермь 20 июня На пермских площадках выступят театры из Челябинска и Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

Фото: Союз театральных деятелей РФ

Стали известны даты работы в Перми «Театрального поезда», который проедет через всю Россию в честь 150-летия Союза театральных деятелей России.

Поезда с артистами отправятся в мае по маршрутам Владивосток—Москва (сюда вошла Пермь) и Севастополь—Москва. Как сообщил «Новому компаньону» заместитель председателя Пермского отделения СТД РФ Сергей Баракин, поезд будет находиться в Перми 20 и 21 июня. В эти дни в Перми на разных площадках покажут свои постановки театры из Челябинска и Екатеринбурга.

В свою очередь, пермские театральные коллективы отправятся на поезде дальше по маршруту и покажут свои спектакли в Кирове и Костроме. Как уже сообщал "Новый компаньон", в Москву оба поезда прибудут ко 2 августа, когда на Красной площади пройдёт грандиозный open air в рамках всероссийского театрального марафона «Россия – театр – общество».

Точная программа выступлений «Театрального поезда» ещё согласовывается и скоро станет известна.

В целом в проекте участвует более 280 постановок, в которых занято более 5 тыс. артистов.

