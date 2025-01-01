Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермь прибудет театральный поезд Пермские театры готовятся отметить 150-летие Союза театральных деятелей России Поделиться Твитнуть

Фото: Дом актёра

В 2026 году в России будет отмечаться 150 лет со дня основания Союза театральных деятелей. Важная дата утверждена на федеральном уровне согласно указу президента РФ, и в Пермском крае празднование будет активным, как это уже стало привычным для жителей Прикамья, где масштабные юбилеи происходят каждый год.

Заместитель председателя Союза театральных деятелей Пермского края Сергей Баракин рассказал о некоторых планах театрального года.

С 2026 года в России будет отмечаться новый профессиональный праздник – День актёра. Он официально назначен на 17 января – день рождения Константина Сергеевича Станиславского. В этот день в Перми состоится праздничное событие в Доме актёра, который очень кстати был радикально реконструирован нынешним летом.

В Международный День театра, 27 марта, пройдёт всероссийская акция «Театральная ночь» по образцу уже известных «Музейной ночи» и «Библионочи». Во всех театрах с 17:00 начнутся детские программы, а с 21:00 – программы для взрослых. Ожидается участие не только государственных, но и независимых театров.

Пермский край присоединится к федеральному проекту «Театральный поезд». Поезда будет два: один отправится в Москву из Владивостока, другой из Севастополя. Оба состава будут следовать со многими остановками, театральные бригады проведут в региональных центрах по пути следования по два дня. На этих остановках бригады будут меняться: прибывшие артисты отправятся домой, а их место займут местные творческие кадры. В Москву оба состава прибудут ко 2 августа, когда на Красной площади пройдёт грандиозный open air в рамках всероссийского театрального марафона «Россия – театр – общество».

Это далеко не все планы на празднование 150-летия СТД, которое, судя по всему, превратит 2026 год в России в год театра.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.