Для учеников пермской школы № 109 возведут новое здание Старое здание было признано аварийным Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Власти Перми планируют открыть новое здание школы № 109. Об этом сообщил 9 июня во время прямого эфира в ВКВидео глава Перми Эдуард Соснин. По словам главы, обследование существующего корпуса школы показало, что здание непригодно для использования.

Напомним, в начале января нынешнего года на стенах существующего здания, расположенного по ул. Мира, 4 образовались трещины, вызванные подвижками грунта.

Эксплуатация здания была приостановлена, учащиеся распределены в образовательные учреждения Индустриального района, находящиеся в близкой доступности: начальные классы занимаются в здании детсада «Калейдоскоп», 5-7 классы — в школе «Петролеум+», 8-11 классы — в гимназии №1.

Как сообщил Эдуард Соснин, строительные работы запланированы на 2028-2030 годы, новое здание будет рассчитано на большее количество учеников, чем прежнее: 900 вместо 565.

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