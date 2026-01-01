В пермской школе № 109 появились трещины Департамент образования и прокуратура проводят проверку Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

В Перми за время зимних каникул из-за резкого перепада температур произошло движение грунтов под зданием №109 по ул. Мира, 4. Это привело к образованию трещин в образовательном учреждении.

«Административно-хозяйственной служба департамента образования Перми и специализированные службы осмотрели здание, чтобы выяснить ситуацию По результатам осмотра для обеспечения безопасности детей до проведения инструментальной экспертизы было принято решение перераспределить детей в другие учебные учреждения. Во время экспертизы будет установлен необходимый объем работ и сроки их проведения», — сообщили «Новому компаньону» в депобре.

Ученики с 5 по 8 класс, а также учащиеся 10 классов с 19 по 23 января будут обучаться с применением электронных образовательных технологий. Обучение начальной школы и учеников 9 и 11 классов с 19 по 23 января будет организовано в смешанном формате: в центре детского творчества «Сигнал», а также с применением электронных технологий.

После этого школьников распределят в другие образовательные учреждения Индустриального района. Начальные классы будут распределены в ДОУ «Калейдоскоп», 5-7 классы — в школу «Петролеум+», 8-11 классы — в гимназию №1.

После информации о неудовлетворительном техническом состоянии здания школы прокуратура Индустриального района Перми начала проверку.

Надзорное ведомство проверит соблюдение градостроительного законодательства и даст оценку действиям ответственных лиц, которые должны были обеспечивать безопасные условия обучения и соблюдение прав несовершеннолетних на образование.

