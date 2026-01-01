Учеников пермской школы с трещинами в здании временно распределили в другие учебные заведения Проблемы с образовательным учреждением возникли после зимних каникул Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Учеников школы №109 в Индустриальном районе Перми временно перераспредели в другие учебные учреждения города. В здании этой школы ранее образовались трещины.

Как рассказали «Новому компаньону» в мэрии Перми, с 19 по 23 января учащиеся 5-8 и 10 классов будут обучаться с применением электронных образовательных технологий. Обучение начальной школы и учеников 9, 11 классов с 19 по 23 января будет организовано в смешанном формате: в центре детского творчества «Сигнал», а также с применением электронных технологий.

«Далее учащиеся будут распределены в другие образовательные учреждения Индустриального района. Начальные классы будут распределены в ДОУ «Калейдоскоп», 5-7 классы — в школу «Петролеум+», 8-11 классы — в гимназию №1», — пояснили в мэрии.

Как писал ранее «Новый компаньон» в январе после школьных каникул в пермской школе № 109 произошли изменения в здании из-за движения грунтов, вызванного резким перепадом температур. Это привело к образованию трещин в стенах образовательного учреждения. Для обеспечения безопасности учащихся департамент образования Перми совместно со специализированными службами провели осмотр здания. Было решено временно перераспределить детей в другие учебные заведения до завершения инструментальной экспертизы, которая установит необходимые объёмы ремонтных работ и сроки их выполнения.

После этого прокуратура Индустриального района Перми начала проверку соблюдения градостроительного законодательства. Также ведомство оценит действия ответственных лиц, обеспечивающих безопасность условий обучения и права несовершеннолетних на образование.

