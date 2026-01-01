Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Праздник молока в селе в Пермском крае дал старт серии культурных проектов Программа «Земский работник культуры» приносит в жизнь прикамской глубинки новую кровь и новые смыслы Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В последний день весны, 31 мая, в селе Троельга Кунгурского округа прошёл праздник — День молока (0+). «Новый компаньон» уже сообщал о том, что этот проект получил поддержку Министерства культуры Пермского края через грантовый конкурс «Арт-резиденция». Проект действительно необычный, но ажиотаж, который он вызвал, удивил даже его организаторов.

Сразу несколько туристических компаний провели выезды на праздник из Перми и Кунгура, было и множество самостоятельных туристов. Оказывается, городские жители очень соскучились по всему натуральному и стремятся «заземлиться». Сотни горожан захотели попробовать себя в качестве дояров и доярок на специальном тренажёре — искусственной корове по кличке ТроельЖанночка, пройти с экскурсиями «От поля до прилавка» по производственным цехам агрофирмы «Труд», продегустировать свежие молочные продукты.

В программе праздника было всё, что положено — официальные речи и концерты, розыгрыши призов, квизы и мастер-классы; но было и нечто совершенно особенное — арт-шоу «Такая корова нужна самому». В преддверии праздника в Троельге работала арт-резиденция, на которой команда подростков 12-16 лет во главе с художником Рустамом Исмагиловым создавала арт-объект — корову из соломы. Во время праздника 13 творческих команд из Пермского края и Удмуртии ваяли из тюков соломы телят — детёнышей этой коровы.

Соломенное семейство стало популярным фоном для селфи и в этом качестве ещё поработает — не только в Троельге, но и на пермском фестивале «Обряды — наряды» (0+).

На Дне молока побывала министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова и предложила придать молочному фестивалю статус краевого события, так как молочное животноводство в Прикамье на подъёме.

Инициатором проведения Дня молока и соломенного шоу «Такая корова нужны самому» стала заведующая Троельжанским центром досуга Ирина Буракова. В 2025 году она приняла участие в конкурсе «Земский работник культуры», который Министерство культуры Пермского края проводит в рамках национального проекта «Семья», выиграла его и трудоустроилась в Троельге.

По условиям программы «Земский работник культуры» победители конкурса — работники музеев, библиотекари, режиссёры народных театров, музыкальные и клубные работники и другие профессионалы сферы культуры — переезжают в небольшие населённые пункты, получая подъёмные средства в размере 1 млн руб. В 2025 году в Прикамье впервые прошел такой конкурс; восемь его победители решительно изменили образ жизни и отправились трудиться на село.

Троельга — хороший пример того, насколько эффективна эта программа. Ирина Буракова стала автором сразу нескольких проектов, которые победили в очень серьёзных грантовых конкурсах.

Троельжанский молодежный визит-центр, открытый в нынешнем году, стал победителем конкурса «Среда возможностей» благотворительного фонда Тимченко. В селе формируется туристическая среда, и местная молодёжь активно участвует в этом процессе. По инициативе Ирины Бураковой в Центре досуга прошла Школа гостеприимства, где ребята получали навыки экскурсоводов, изучали основы краеведения, фото- и видеосъёмку, совершили ознакомительные поездки в Кунгур и поселок Юг. Выпускники Школы активно работали на Дне молока — помогали с туристической навигацией.

Молочный фестиваль показал, что визит-центр в Троельге действительно нужен: судя по всему, туристов в селе будет всё больше.

Совсем скоро здесь будет открыт Музей труда. Проект «ТТТ: Троельга — территория труда» получил грант Президентского фонда культурных инициатив. В Музее труда будет создана экспозиция о местных трудовых династиях, пройдёт серия экскурсий «Троельга трудовая», тематические квизы для студентов, а главным событием проекта станет большой Праздник труда с множеством активностей.

В этом году Министерство культуры Пермского края объявило новый этап конкурса «Земский работник культуры». Присоединиться к команде культуры Пермского края можно до 15 июня. Победитель получит возможность сделать жизнь в небольших территориях Прикамья лучше и самому начать новую жизнь с множеством интересных возможностей.

Министерство культуры Пермского края

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