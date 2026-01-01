Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Двенадцать проектов из Пермского края получили гранты Президентского фонда культурных инициатив Среди победителей — фестивали, серии подкастов, просветительские и исследовательские проекты

Фестиваль "Камский". Фото: АНО "Агентство новых технологий"

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) 29 апреля подвёл итоги второго грантового конкурса 2026 года. Грантовую поддержку получили 12 проектов из Пермского края.

Муниципальное автономное учреждение культуры «ПермьКонцерт» победило в конкурсе с проектом «Фестиваль «Причал», о котором уже рассказал «Новый компаньон». Поддержка фестиваля Президентским фондом составит почти 4 млн руб.

Благотворительный фонд «Социальная деревня «Светлая» для людей с ограниченными возможностями» получил поддержку проекта «Ручная набойка: наследие и мастерство Пермского края». В рамках проекта планируется организация творческих мастер-классов для школьников, проведение экскурсий в музеи с демонстрацией подлинного оборудования и традиционных промыслов. Участники проекта увидят, что набойка — это не просто старинное ремесло, а современный творческий инструмент, который вполне может быть актуальным для молодежи. Проект получил поддержку в размере 1,7 млн руб.

Индивидуальный предприниматель Александра Снегирева получила финансирование на серию подкастов «Книжный «переплёт»: Голоса библиотек». Планируется публикация выпусков литературного подкаста на платформах «Яндекс.Музыка», «ВК.Видео», в телеграмм-канале, а также литературные встречи с просмотром выпусков подкаста и квизами в библиотеках Перми.

Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Архитекторы событий» получил грант на проведение театрального фестиваля-лаборатории «Камский». Фестиваль, куратором которого выступает известный театральный деятель Марина Зорина, получает грант ПФКИ уже в третий раз.

Пермское региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Русское музыкальное общество» победил в конкурсе с проектом «Музыкальная родина»: это серия концертом и мастер-классов пермских музыкантов в детских музыкальных школах и школах искусств в малых городах Пермского края.

Ещё один поддержанный фондом проект — популярный рок-фестиваль «Фестлун Трамплин» в Кудымкаре. Грант на его проведение получила автономная некоммерческая организация «Центр развития социально-культурных инициатив «Трамплин».

Местная общественная организация Пермского района «Клуб выпускников «Импульс +» получила грант на реализацию проекта «Медиаквест «Миссия: Кунгур» — школы юных журналистов и блогеров, в которой «информационным поводом» выступает старинный купеческий город и его феномены.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верещагинская центральная библиотека» выиграла с проектом «Художественная студия «Узоры Верхокамья», который предполагает обучение детей и подростков технике народной росписи, создание музейной экспозиции «Прялка — связующая нить поколений!», разработку семейной коллекции одежды в народном стиле с элементами верещагинской росписи и подготовку познавательного краеведческого видеоролика о местной культуре.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Центр культуры и досуга» получит грант на реализацию проекта «ТТТ: Троельга — территория труда». В селе Троельга в Кунгурском округе будет создан Музей труда с экспозициями о трудовых династиях, пройдёт серия экскурсий «Троельга трудовая», тематические квизы для студентов, главным событием проекта станет большой Праздник труда с множеством активностей.

Пермское региональное отделение Союза театральных деятелей Российской Федерации получило грант на реализацию проекта к 150-летию СТД «Кто такая Савина».

Чернушинская централизованная библиотечная система выиграла с проектом «Время выбрало вас», в который вошли цикл интерактивных мероприятий о героическом прошлом нашей страны и o героях-земляках.

ООО «Аргументы и факты в Перми» планирует создать с помощью гранта ПФКИ виртуальный музей к 200-летию писателя-сатирика М.Е. Салтыкова-Щедрина. На единой виртуальной площадке будут впервые собраны и адаптированы для широкой аудитории материалы из трех регионов, связанных с биографией и творчеством писателя: Кировской области, Пермского края и Удмуртской Республики. В их числе — художественные произведения из фондов Вятского художественного музея им. Васнецовых, архивные экспонаты Кировского краеведческого музея им. П.В. Алабина и Дома-музея Салтыкова-Щедрина, а также лучшие конкурсные работы студентов Вятского художественного училища им. Рылова.

По итогам II грантового конкурса ПФКИ 2026 года поддержку на общую сумму 4,166 млрд руб. получат 725 проектов из 87 регионов России. Общий объём грантовой поддержки, которую привлекут пермские команды на реализацию своих инициатив, составит 31,6 млн руб.

