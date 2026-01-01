Пермский фестиваль «Причал» получит поддержку Президентского фонда культурных инициатив

фото: ПермьКонцерт

Департамент культуры и молодежной политики администрации Перми сообщил, что проект «ПермьКонцерт» выиграл грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Фестиваль «Причал» был представлен в номинации «Место силы», где рассматриваются проекты, демонстрирующие культурное многообразие и самобытность регионов России, а также примеры успешного преобразования территорий через креативные инициативы. В этот раз проект «ПермьКонцерт» получил наивысшую оценку за всё время участия в конкурсе грантов.

С поддержкой Президентского фонда культурных инициатив команда «ПермьКонцерта» планирует в 2026 году отметить важные юбилейные даты Перми: 95 лет судостроительному заводу «Пермская судоверфь», 85-летие Кировского района и 5-летие фестиваля.

Фестиваль «Причал» пройдёт с 24 по 26 июля этого года. Один из дней будет посвящен ветеранам и династиям судостроительного завода. Планируется также экскурсионная программа по Кировскому району, а музыкальным гостем станет известная российская группа. Завершится фестиваль эффектным шоу «танцующих кранов».

Фестиваль «Причал» стал традиционным летним событием, создающим новый культурный кластер в Кировском районе Перми. Это уникальная площадка, объединяющая промышленное наследие района, современные достижения архитектуры, природные красоты и индустриальные гиганты.

За пять лет фестиваль вырос из локальной инициативы в признанное культурное событие. В 2024 году он получил премию Пермского края в сфере культуры и искусства, а в 2025 году — премию города Перми. Количество зрителей растет, и в 2025 году фестиваль посетило более 20 тыс. человек.

