В Пермском крае создадут арт-объект в виде соломенной коровы Корову из Троельги можно будет увидеть на фестивале «Город встреч»

Среди проектов, поддержанных грантами Центра по реализации проектов в сфере культуры через конкурс «Арт-резиденция», — соломенное шоу «Такая корова нужна самому» (0 +), задуманное Центром культуры и досуга Кунгура.

Как сказано в конкурсной документации, проект призван через креативные форматы и создание арт-пространства раскрыть для молодёжи привлекательность жизни в сельской глубинке.

Планируется серия мероприятий, где главным персонажем выступит корова как собирательный образ щедрости и трудолюбия. Старт проекта состоится 1 июня 2026 года на Фестивале молока в Троельге. Молодёжная творческая лаборатория — основной формат проекта — развернёт работу в июне 2026 года на территории Троельжанского центра досуга. В лаборатории примут участие подростки от 12 до 16 лет. При наставничестве художников Ижевска и Перми под руководством арт-директора проекта — скульптора Рустама Исмагилова они создадут большой арт-объект — соломенную корову.

Соломенная корова совершит гастроли в Пермь, где будет показана на эспланаде во время одного из мини-фестивалей в рамках фестиваля «Город встреч» (0 +), а затем вернётся в Троельгу. Итоговый «выход в свет» троельжанской соломенной коровы состоится на закрытии проекта во время фестиваля «Глубинкою жива Россия» (0 +) 19 сентября 2026 года.

