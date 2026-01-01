В День города в Перми пройдёт парад автобусов и состоится фейерверк Всего запланировано более 50 мероприятий

Константин Долгановский

В Перми прошёл оргкомитет по подготовке к Дню России и Дню города Перми 12 июня. О его работе сообщает в своих медиа глава Перми Эдуард Соснин. Кроме традиционных мероприятий, запланированы и специальные, в том числе посвящённые 100-летию автобусного движения в Перми.

Празднование по традиции начнётся 11 июня в 23:00 в сквере им. Василия Татищева. Запланирована работа интерактивных площадок и музыкальные выступления.

День города начнётся в 11:00 с церемонии открытия памятных плит на Аллее Доблести и Славы центрального квартала городской эспланады. В 12:00 начнутся праздничные программы на эспланаде и на набережной Камы. Завершится день фейерверком в 23:00. Залпы будут запускать с территории городского пляжа.

В честь 100-летия автобусного движения в Перми будет организована экспозиция автобусов на ул. Ленина в квартале между улицами Куйбышева и Попова, которая проедет колонной по городу. Она будет состоять из ретроавтобусов и современных моделей.

Специальные события пройдут во всех микрорайонах Перми. Площадками станут парки, скверы и площадки перед дворцами культуры. В районных библиотеках откроются выставки пермской литературы.

Как уже сообщал «Новый компаньон», в этот же день в 68-м квартале городской эспланады состоится открытие фестиваля «Город встреч», хедлайнером которого выступит Татьяна Куртукова.

Кроме того, по традиции в День города пройдёт приём в мэрии, а также состоится награждение очередных лауреатов пермской городской премии в сфере культуры.

