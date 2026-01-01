В Перми объявили лауреатов городской премии в области культуры и искусства Торжественное награждение пройдет 12 июня

Константин Долгановский

В Перми прошло заседание комиссии по присуждению городских наград в сфере культуры и искусства. По итогам 2024-2025 годов были названы победители в восьми номинациях.

Премия имени Сергея Дягилева, известного русского антрепренера, за лучшее хореографическое произведение вручена ведущей солистке театра «Балет Евгения Панфилова» Елизавете Черновой. Среди её успехов – исполнение главных партий в балетах «Восемь русских песен», «БлокАда» и «Поэма странствий». Кроме того, Елизавета Чернова активно передает свой опыт молодым артистам, работая педагогом и наставником детских коллективов.

Награда имени Лидии Мосоловой, народной артистки СССР, за лучшую актерскую работу в драме присуждена ведущему актеру Пермского академического Театра-Театра Марату Мударисову. Его мастерство проявляется в создании сложных и глубоких образов в музыкально-драматических постановках, а также в вокальных данных. На данный момент Марат Мударисов задействован в 13 спектаклях Театра-Театра, исполняет главные роли и активно представляет регион на всероссийских театральных фестивалях и конкурсах.

Премией имени Александра Немтина, русского композитора и музыканта, за создание нового произведения в области музыки отмечен Валерий Грунер, член Союза композиторов России, Российского союза писателей и интернационального Союза писателей. В 2025 году в Органном зале Пермской краевой филармонии прошел его Большой авторский концерт «Приспело времечко…», который продемонстрировал многогранность таланта композитора.

Премия имени Юрия Агафонова, заслуженного артиста России, за высокое исполнительское мастерство в музыке вручена Наталье Кирилловой, артистке-вокалистке и ведущему мастеру сцены Пермского театра оперы и балета. Жюри отметило её вклад в культурную жизнь города благодаря авторскому проекту «Антология русской музыки. С репертуара снять. Хранить вечно». Наталья Кириллова в составе международной команды оперных звёзд участвовала в записи оперы Моцарта «Свадьба Фигаро» под управлением дирижера Теодора Курентзиса и дважды номинировалась на российскую театральную премию «Золотая маска».

Премия имени Алексея Мерзлякова, русского поэта и критика, за лучшее произведение художественной литературы присуждена Антону Бахареву, поэту и автору пяти поэтических сборников, лауреату литературных премий «СловоNova 2013» и краевой премии имени Алексея Решетова. Его поэтический путеводитель «Смультронстеллар», состоящий из 42 текстов с оригинальными иллюстрациями, представляет собой яркий пример синкретизма современного искусства и вызывает интерес у исследователей, художников и широкой публики.

Премия имени Ивана Борисова, заслуженного художника России, за лучшую творческую работу в изобразительном искусстве досталась Анне Вдовиной, преподавателю детской художественной школы им. Е.Н. Широкова. С 2020 года она создает галерею портретов «Город в лицах», изображая профессионалов своего дела: медиков, художников, артистов балета и поэтов. Также Анна Вдовина работает над серией картин «Защитники отечества и участники боевых действий», где герои показаны в контексте связи поколений, а Пермский край представлен как родина героев, воспитывающих новое поколение.

Премия имени Георгия Буркова, заслуженного артиста России и режиссера, за лучшую режиссерскую работу вручена Павлу Печенкину, художественному руководителю Пермской синематеки, продюсеру и преподавателю. Он создал документальный фильм «Глубокий тыл», рассказывающий о малоизвестных страницах истории Пермского края в годы Великой Отечественной войны. Фильм посвящен женщинам, подросткам и старикам, работавшим в тылу и обеспечивавшим фронт всем необходимым.

Премию имени Людмилы Сахаровой, заслуженного учителя и народной артистки России, за педагогическое мастерство получила Римма Сираева, преподаватель народно-сценического танца Пермского государственного хореографического училища. С 2005 года Римма Сираева преподаёт этот вид танца и имеет значительный опыт проведения мастер-классов в России и за рубежом.

Размер городской премии в сфере культуры и искусства составляет 100 тыс. руб. для каждого победителя. Торжественное вручение наград состоится 12 июня, в День города.

