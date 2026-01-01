Татьяна Куртукова выступит на летнем фестивале «Город встреч» Открытие фестиваля состоится 12 июня

Правительство Пермского края

12 июня на эспланаде даст старт летний фестиваль «Город встреч» (0+). Торжественное шоу-открытие, посвящённое диалогу культур и единству народов России, будет представлено как масштабная постановка о многонациональном сердце страны. В программе заявлены хор «Млада», пермские танцевальные коллективы, музыканты и заслуженная артистка Татьяна Куртукова.

Как отметила генеральный продюсер фестиваля Наталья Галкина, открытие события традиционно выходит за рамки обычного концерта — это уникальная сценическая история, которую зрители увидят лишь единожды. Подготовка к представлению занимает более двух месяцев репетиций. «Ежегодно мы выбираем для старта тему, значимую для Перми и всей России: юбилей города, семья, потенциал молодёжи. В Год единства народов России, когда фестиваль открывается в День России, мы хотим поговорить о сплочённости и о Прикамье как о сердце нашей многонациональной державы», — пояснила она.

Режиссёром-постановщиком стал Сергей Мандрик, ранее создавший шоу-открытие фестиваля в 2025 году, основатель балета Street Jazz, хореограф, работавший со звёздами отечественной и зарубежной эстрады. Согласно его концепции, трёхуровневая сценическая конструкция на эспланаде превратится в единое художественное полотно: через музыку, хореографию и световые решения зрители погрузятся в повествование о Прикамье и России. Каждый номер обретёт черты мини-спектакля, каждая композиция — самостоятельную историю, отражающую перекличку культур, ритмов и эмоций. Шоу синтезирует театральность, пластику, драматургию и танец.

«Для меня большая честь впервые выступить в Перми именно в День России. Прикамье по праву называют сердцем страны: здесь в гармонии живут представители разных народов, а сам регион известен бережным отношением к культурному наследию. Вместе с талантливыми местными танцорами мы через искусство поделимся любовью к родной земле — искренне и от души», — поделилась Татьяна Куртукова.

Шоу-открытие фестиваля «Город встреч» состоится 12 июня в 21:00 на эспланаде и станет кульминацией праздничной программы, приуроченной ко Дню России и Дню города. Вход для всех желающих свободный.

