В Перми закрыто очередное кафе с шаурмой Индустриальный суд признал нарушение предпринимателем санитарно-эпидемических требований

Константин Долгановский

Суд Индустриального района Перми приостановил c 27 мая деятельность кафе Shaurma. Заведение по ул. Одоевского, 29 было изобличено в многочисленных нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности кафе на 45 суток.

С начала 2026 года региональное управление Роспотребнадзора временно приостанавливало работу около десятка пермских заведений общепита. Точки закрываются обычно на 30-90 суток из-за грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований (антисанитария, отсутствие маркировок, проблемы с хранением продуктов).

Среди известных кафе с шаурмой в Перми, чья деятельность недавно приостанавливалась судом, «Шаурмания» по ул. Карпинского, 64 — приставы остановили деятельность кафе на 30 суток из-за отсутствия цехового деления, грязных производственных помещений и нарушений при готовке; «Шаурма» по ул. Верхнемуллинской, 134 — суд закрыл заведение на 30 суток по итогам проверок ведомства, обнаружившего хранение инвентаря на улице и отсутствие необходимых документов; «Шаверма» по ул. Верхнемуллинской, 134/2, её деятельность приостановлена за антисанитарию и отсутствие сопроводительных документов на продукты.

В апреле специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю приостановили деятельность двух точек быстрого питания «Шаурма из шашлыка», расположенных в Чайковском по ул. Промышленной, 13 и ул. Ленина, 36/2, стр. 2. Причиной стало выявление санитарных нарушений.

