В Пермском крае суд приостановил работу двух кафе «Шаурма из шашлыка» В заведениях общепита выявлены нарушения санитарных норм

Константин Долгановский

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю приостановили деятельность двух точек быстрого питания «Шаурма из шашлыка», расположенных в Чайковском по ул. Промышленной, 13 и ул. Ленина, 36/2, стр. 2. Причиной стало выявление санитарных нарушений.

Внеплановые проверки ИП Ившина И.А проводил Южный территориальный отдел Управления. Выяснилось, что предприниматель начал деятельность по указанным адресам, несмотря на отсутствие уведомления и соответствующих процедур. Проверки были инициированы на основании информации от налоговой службы.

В ходе проверок были обнаружены многочисленные нарушения санитарных норм: несоблюдение поточности технологических процессов, недостаточные условия для личной гигиены сотрудников, отсутствие централизованных водоснабжения и канализации, а также необходимого технологического оборудования. Кроме того, отсутствовала маркировка на оборудовании и инвентаре.

Для предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан специалисты Управления составили протоколы о временном запрете деятельности ИП Ившина И.А. в указанных точках.

Чайковский городской суд вынес решение о приостановке работы точек быстрого питания «Шаурма из шашлыка»: по ул. Промышленной, 13 — на 40 суток, по ул. Ленина, 36/2, стр. 2 — на 30 суток.

