Спикер Красновишерской думы Прикамья вернулся к своим обязанностям после участия в СВО

Михаил Острянский, председатель думы Красновишерского округа, возобновил свою работу 1 июня. Об этом сообщает телеграм-канал «Слуховой анализатор». Прежде Острянский подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону специальной военной операции, где пробыл с ноября 2025 года.

В 2023 году он уже принимал участие в боевых действиях в составе подразделения частной военной компании.

Михаил Острянский был избран главой думы Красновишерска осенью 2024 года. Ранее он занимал должность заместителя главы муниципалитета, избирался депутатом земского собрания района и руководил Красновишерским УВД.

