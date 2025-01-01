Спикер думы Красновишерского округа Прикамья отправился на СВО Михаил Острянский был избран спикером осенью 2024 года Поделиться Твитнуть

Михаил Острянский, глава думы Красновишерского муниципального округа, заключил контракт и с 24 ноября находится на специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

В 2023 году, напоминает издание, Острянский уже принимал участие в специальной военной операции в составе подразделения частной военной компании «Вагнер». Участвовал в боях за Бахмут и Кременную.

Полковник полиции Михаил Острянский был избран председателем местной думы осенью 2024 года. Ранее занимал должность заместителя главы муниципалитета, был депутатом Земского собрания района и возглавлял Красновишерское управление внутренних дел.

