Новым спикером думы в Красновишерске избран ветеран СВО Михаил Острянский с ЧВК «Вагнер» участвовал в боях за Бахмут и Кременную Поделиться Твитнуть

В Красновишерском городском округе Пермского края председателем думы стал бывший начальник отдела ЖКХ местной администрации Михаил Острянский. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Также его делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

По данным СМИ, Острянский — полковник полиции. Он был вице-мэром, избирался в Земское собрание территории. В 2022 году был участником СВО, заключив контракт с ЧВК «Вагнер». Острянский участвовал в боях за Бахмут и Кременную.

Напомним, ранее «Новый компаньон» писал, что председателем думы Косинского округа была избрана главный специалист-эксперт Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края Татьяна Голева. Она сменила на этом посту Александра Мартынова, который возглавлял думу муниципалитета с 2019 по 2024 год.

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