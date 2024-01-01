В Прикамье председателем думы Косинского округа стала Татьяна Голева Александр Мартынов не смог сохранить свой пост Поделиться Твитнуть

Фото: Территориальная избирательная комиссия Косинского муниципального округа

Председателем думы Косинского округа была избрана главный специалист-эксперт Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края Татьяна Голева.

Она сменила на этом посту Александра Мартынова, который возглавлял думу муниципалитета с 2019 по 2024 год.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», её делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований региона.

Татьяна Голева родилась в 1980 году в п. Кордон Косинского района. У неё высшее образование. В 2022 году стала депутатом, выдвинувшись от партии «Единая Россия».

Напомним, ранее депутаты девяти муниципалитетов выбрали спикеров местных дум. Председателем думы Верещагинского округа была избрана Наталия Конева, а председателями Чернушинского, Чердынского и Октябрьского городских округов стали Алексей Серебров, Татьяна Спирина и Татьяна Михеева соответственно. Председателем думы Суксунского городского округа избран Владимир Гомзяков, а в Очёрском ГО — Сергей Колчанов.

В Нытвенском городском округе новым председателем думы стал директор спортшколы «Лидер» Виталий Попов, в Юрле — индивидуальный предприниматель Александр Пикулев, а спикером думы ЗАТО Звёздный был избран директор Детско-юношеской спортшколы «Олимп» Борис Васильев.

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