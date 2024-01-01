В трёх округах Прикамья избрали новых спикеров Представительные органы возглавили директора спортшкол и предприниматель Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Нытвенском городском округе депутаты избрали нового председателя думы. Им стал директор спортивной школы «Лидер» Виталий Попов. Ранее, с 2022 по 2024 год, он уже возглавлял думу округа первого созыва.

По данным телеграм-канала «На местах», в Юрлинском муниципальном округе председателем думы избран индивидуальный предприниматель Александр Пикулев. Он уже возглавлял думу округа первого созыва в 2019-2024 годах и Земское собрание Юрлинского района в 2011-2019 годах.

Кроме того, 19 сентября спикером думы ЗАТО Звёздный был избран директор детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Борис Васильев.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», 19 сентября депутаты шести муниципалитетов выбрали спикеров местных дум. Председателем думы Верещагинского округа была избрана Наталия Конева, а председателями Чернушинского, Чердынского и Октябрьского городских округов стали Алексей Серебров, Татьяна Спирина и Татьяна Михеева соответственно. Председателем думы Суксунского городского округа избран Владимир Гомзяков, а в Очёрском ГО — Сергей Колчанов.

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