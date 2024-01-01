Думы Очёра и Суксуна в Прикамье переизбрали спикеров И Владимир Гомзяков, и Сергей Колчанов уже занимали эти посты Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Пермском крае председателем думы Суксунского городского округа избран Владимир Гомзяков. А в Очёрском ГО председателем думы стал Сергей Колчанов. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

Директор Кунгурского отделения ПАО «Пермэнергосбыт» Владимир Гомзяков ранее возглавлял думу округа первого созыва (с июня 2023 года). А юрисконсульт Очёрского центрального дома культуры Сергей Колчанов был спикером весь первый созыв в 2019-2024 годах.

И Гомзяков, и Колчанов делегированы в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Сегодня же, 19 сентября, депутаты четырёх муниципалитетов выбрали спикеров местных дум. Председателем думы Верещагинского округа была избрана Наталия Конева, а председателями Чернушинского, Чердынского и Октябрьского городских округов стали Алексей Серебров, Татьяна Спирина и Татьяна Михеева соответственно.





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