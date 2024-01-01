Ещё в четырёх округах Прикамья избрали председателей дум Спикеры назначены в Чернушке, Верещагино, Чердыни и Октябрьском Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 19 сентября, депутаты трёх муниципалитетов выбрали спикеров местных дум. Председателем думы Верещагинского округа была избрана Наталия Конева, а председателями Чернушинского, Чердынского и Окрябрьского городских округов стали Алексей Серебров, Татьяна Спирина и Татьяна Михеева соответственно.

Как сообщает телеграм-канал «На местах», Наталья Конева — индивидуальный предприниматель. Она возглавляла думу округа первого созыва в 2019-2024 годах. Татьяна Спирина является председателем комитета физической культуры и спорта Чердыни. В 2015-2019 годах она занимала должность председателя думы Чердынского поселения. Татьяна Михеева — директор Октябрьской средней общеобразовательной школы №1. Она возглавляла думу округа первого созыва в 2019-2024 годах.

Всех избранных спикеров делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Напомним, на этой неделе в Прикамье выбрали председателей дум в Гайнском, Кочёвском, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах, а также в Чусовском и Ильинском ГО.





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