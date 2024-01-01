В Юсьве и Ильинском Пермского края выбрали председателей дум
В Юсьвинском муниципальном округе и Ильинском городском округе депутаты избрали председателей местных думы. В Юсьве спикером представительного органа стала Ольга Власова, а в Ильинском — Денис Мазунин. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Ольга Власова — председатель «СПК Колхоз Совет». Ранее она возглавляла думу округа первого созыва в 2019-2024 годах. Денис Мазунин является директором МУП «УК Велес». С 2013 по 2018 году он занимал должность главы Ильинского сельского поселения.
Оба спикера делегированы в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.
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