В Прикамье председателем думы в Чусовом стал Константин Адаменко
Он возглавил представительный орган во второй раз
Депутаты думы Чусовского округа определились со спикером. Председателем избран начальник отдела по взаимодействию с государственными органами Чусовского металлургического завода Константин Адаменко. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».
Ранее Адаменко возглавлял думу первого созыва в 2019-2024 годах.
Константин Адаменко родился в 1973 году. У него два высших образования: в 1998-м он закончил Пермский государственный университет, а в 2007-м — Академию труда и социальных отношений.
В Чусовом является секретарём местного отделения «Единой России».
В 2019 году он вошёл в Состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Является членом постоянной комиссии по нормотворческой деятельности в области социальной политики.
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