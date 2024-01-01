В Прикамье председателем думы в Чусовом стал Константин Адаменко Он возглавил представительный орган во второй раз Поделиться Твитнуть

Депутаты думы Чусовского округа определились со спикером. Председателем избран начальник отдела по взаимодействию с государственными органами Чусовского металлургического завода Константин Адаменко. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Ранее Адаменко возглавлял думу первого созыва в 2019-2024 годах.

Константин Адаменко родился в 1973 году. У него два высших образования: в 1998-м он закончил Пермский государственный университет, а в 2007-м — Академию труда и социальных отношений.

В Чусовом является секретарём местного отделения «Единой России».

В 2019 году он вошёл в Состав совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Является членом постоянной комиссии по нормотворческой деятельности в области социальной политики.

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