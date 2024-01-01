В Прикамье две думы возглавили прежние спикеры А председателем думы в Орде стал Иван Лиханов Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Гайнском и Кочёвском муниципальных округах Пермского края депутаты переизбрали председателей дум. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах».

Представительный орган Гайнского округа возглавил индивидуальный предприниматель Илья Ковалёв, который уже был спикером первого созыва в 2019-2024 годах.

В Кочевском округе депутаты избрали председателем директора Юксеевской средней школы Руслана Бузинова. Он также возглавлял местную думу в 2023-2024 годах.

Обоих спикеров делегировали в состав Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края.

Кроме того, председателем думы в Ординском муниципальном округе стал Иван Лиханов, который руководит Ашапским отделом МКУ «Территориальное управление администрации Ординского муниципального округа». Его также делегировали в состав Совета представительных органов муниципалитетов.

Напомним, по итогам выборов 6-8 сентября в Пермском крае в 13 муниципалитетах региона председатели местных дум переизбрались в новые составы.

Выборы местных представительных органов власти проводились в 22 территориях.

В целом, по итогам трёх дней голосования, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 30,24%.

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