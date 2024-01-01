В 13 муниципалитетах Пермского края председатели местных дум переизбрались в новые составы А в восьми территориях нет Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По итогам выборов 6-8 сентября в Пермском крае в 13 муниципалитетах региона председатели местных дум переизбрались в новые составы. Об этом сообщает тг-канал «На местах».

В частности, в Верещагинском ГО в состав новой думы вошла прежний спикер Наталия Конева, в Гайнском МО переизбран в думу Илья Ковалёв, в Добрянском — Антон Палкин, в Ильинском — Леонид Малахов, в Косинском муниципальном округе — Александр Мартынов, в Кочёвском — Руслан Бузинов, в Нытвенском ГО — Виталий Попов, в Октябрьском — Татьяна Михеева, в Очёрском — Сергей Колчанов, в Суксунском — Владимир Гомзяков, в Чусовском — Константин Адаменко, в Юрлинском МО — Александр Пикулев, в Юсьвинский — Ольга Власова.

Добавим, что все выше перечисленные председатели прежних дум выдвигались на выборы партией «Единая Россия». Спикеры новых составов дум будут определены на первых заседаниях.

Выборы местных представительных органов власти проводились в 22 территориях.

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