Стали известны предварительные итоги выборов в Прикамье Средняя явка составила 30,24% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирком Пермского края подвёл предварительные итоги выборов, которые прошли в регионе 6-8 сентября. Согласно официальным данным, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 30,24%.

В эти дни прошли выборные кампании в ряде муниципалитетов и довыборы в заксобрание региона по округам №12 и 20. Явка там составила 27,81%.

Победителем на довыборах депутата краевого парламента четвёртого созыва по округу № 12 стал Олег Калинский, набравший 49,2% голосов, а на довыборах по округу № 20 — Ольга Суднева (58,13% голосов).

В целом по Пермскому краю из 371 распределённого мандата большинство досталось единороссам:

— «Единая Россия» — 306 мандатов;

— Самовыдвиженцы — 27 мандатов;

— «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 15 мандатов;

— «КПРФ» — 11 мандатов;

— «ЛДПР» — 10 мандатов;

— «Новые люди» — 1 мандат;

— «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 1 мандат.

Официальное оглашение итогов выборов с анализом хода кампании и дней голосования пройдёт 9 сентября в 11:00.

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