Стали известны предварительные итоги выборов в Прикамье
Средняя явка составила 30,24%
Избирком Пермского края подвёл предварительные итоги выборов, которые прошли в регионе 6-8 сентября. Согласно официальным данным, средняя явка избирателей с учётом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 30,24%.
В эти дни прошли выборные кампании в ряде муниципалитетов и довыборы в заксобрание региона по округам №12 и 20. Явка там составила 27,81%.
Победителем на довыборах депутата краевого парламента четвёртого созыва по округу № 12 стал Олег Калинский, набравший 49,2% голосов, а на довыборах по округу № 20 — Ольга Суднева (58,13% голосов).
В целом по Пермскому краю из 371 распределённого мандата большинство досталось единороссам:
Официальное оглашение итогов выборов с анализом хода кампании и дней голосования пройдёт 9 сентября в 11:00.
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