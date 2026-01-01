«Единая Россия» утвердила кандидатов на выборы в Пермскую городскую думу Кто попал в список победителей праймериз

Партия «Единая Россия» по результатам предварительного голосования сформировала пул кандидатов, которые будут представлять политическое объединение в одномандатных округах на выборах в Пермскую городскую думу. «Новый компаньон» проанализировал итоги праймериз и составил список лидеров, многие из которых уже имеют опыт депутатской деятельности.

В одномандатных избирательных округах сложилась следующая картина.

Одномандатный избирательный округ № 1: победу одержал сторонник «Единой России» Сергей Комонов, который является гендиректором ООО «Спорткомплекс «Олимпия — Пермь». В этом округе сейчас депутатствует Тимофей Чащихин. Он находится в городском парламенте уже два созыва. В праймериз в этом году не участвовал.

Одномандатный избирательный округ № 2: Максим Спиридонов, заместитель директора ПЗСП, действующий депутат и заместитель спикера гордумы.

Одномандатный избирательный округ № 3: Елена Черепанова, помощник депутата в Заксобрании Пермского края, беспартийная. Этот округ традиционно считается территорией почётного гражданина Владимира Плотникова, и хотя в предварительном голосовании победила Елена Черепанова, есть высокая доля вероятности, что здесь вновь закрепится действующий депутат Плотников.

Одномандатный избирательный округ № 4: Михаил Черепанов, технический директор АО «ПЗСП», член «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 5: Антон Мелюхин, директор по развитию в АО «Полиэкс», сторонник «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 6: Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской думы, член «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 7: Василий Кузнецов, директор МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс, член «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 8: Арсен Болквадзе, индивидуальный предприниматель, член «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 9: Роман Пономарёв, директор ООО «ПСК «Кармента», беспартийный.

Одномандатный избирательный округ № 10: Наталья Рослякова, директор МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества», сторонник «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 11: Татьяна Шестакова, директор МАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи г. Пермь», сторонник «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 12: Артём Верхоланцев, директор ГАУ ПК «Многофункциональный миграционный центр». В этом округе сейчас работает депутат Александр Колчанов. В этом году в праймериз он не участвовал, сторонник «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 13: Ирина Горбунова, директор МАОУ «Лицей «Дельта», сторонник «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 14: Олег Бурдин, заместитель директора ООО «Лаванда», член «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 15: Борис Петров, председатель первички в профсоюзе АО «Пермский завод «Машиностроитель», сторонник «Единой России». Сейчас в этом округе действующий депутат Владимир Манин, которому 68 лет. Он был депутатом в трех созывах гордумы, но в этом году в праймериз не участвовал.

Одномандатный избирательный округ № 16: Эдуард Мирзамухаметов, директор ООО УТК «Дизель». Это округ, где работает действующий депутат Владимир Молоковских. В праймериз в этом году он не участвовал. Сам Мирзамухаметов является сторонником «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 17: действующий депутат Эдуард Гараев, директор ООО «ЭРА», член «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 18: Наталья Кутищева, директор МАОУ «СОШ № 42». В округе действующим депутатом является Сергей Стенно от КПРФ. В этом году ему исполняется 70 лет. В праймериз он не участвовал.

Одномандатный избирательный округ № 19: Алексей Оборин, зам директора ООО «Фаворит-2000», член «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 20: Дмитрий Федоров. Этот депутат выигрывал выборы по этому округу, когда его выдвинула пария «Справедливая Россия». Сейчас он сторонник «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 21: действующий депутат Николай Булатов, предприниматель, член «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 22: Георгий Кочкин, директор ООО "Строительная компания «ТехСтрой». сторонник «Единой России». В округе работает депутат Алексей Раев, который в этом году выиграл праймериз на выборы в Законодательное собрание Пермского края. Уходя из гордумы, он оставил место для кандидата из компании «ТехСтрой» (входит в ГК «Развитие», которую возглавляет Раев).

Кроме 22 депутатов-одномандатников, по итогам выборов будут определены ещё 14 депутатов по партийным спискам. Сейчас это 6 от «Единой России», 4 от КПРФ, 2 от "Справедливой России" и по одному от ЛДПР и «Новых людей».

