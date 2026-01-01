Единороссы Прикамья подвели итоги праймериз по выборам в Госдуму Сами выборы состоятся в сентябре

Константин Долгановский

«Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования, по результатам которого были утверждены кандидаты для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы РФ от Пермского края. Выборы состоятся в сентябре.

В праймериз по федеральному округу победил бывший сенатор Совета Федерации Андрей Климов. Следом идет педагог школы №47 Елена Гущина и третьим стал участник СВО, директор центра дополнительного образования в Ильинском Денис Катаев.

Лидером по одномандатному округу №62 стал действующий депутат Антон Немкин. Несмотря на то, что ранее он прошёл в нижнюю палату парламента по общефедеральному списку, на этот раз политик с опытом работы в силовых структурах (выпускник академии ФСБ) намерен бороться за мандат напрямую от избирателей своего округа.

В округе №63 победу одержал Роман Водянов — предприниматель, чей бизнес-портфель в прошлом включал автосалоны и рестораны. Он уже имеет опыт работы в Госдуме, так как был избран в этом же округе на предыдущих выборах. Это делает его одним из самых узнаваемых кандидатов в регионе.

Главным претендентом по округу №64 стала Ирина Ивенских. Её профессиональный путь включает руководство лицеем и работу в правительстве Пермского края. Хотя она является действующим депутатом Госдумы, свой прошлый мандат она получала от другого округа. Помимо законодательной деятельности, Ивенских является федеральным координатором направления «Женские клубы» проекта «Женское движение Единой России» и возглавляет региональный совет партпроекта «Культура малой Родины».

По итогам праймериз кандидатом от округа №65 утверждён Олег Калинский. Он был избран депутатом Законодательного собрания Пермского края в 2024 году. Занимает пост директора по взаимодействию с органами власти в ПАО «Уралкалий». На краевом уровне Калинский работает в комитете по бюджету.

